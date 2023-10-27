Adana'da yanında çocuğuyla ve arkadaşlarıyla hırsızlığa çıkan bir kadın, hemcinsinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansırken şüpheli yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, 'Çocuğumu gezdirmek için çıktım, arkadaşım çaldı' diyerek kendisini savundu.

Çocuğuyla hırsızlığa çıkan kadın arkadaşlarıyla motosiklet çaldı: O anlar kamerada

ADANA - Adana'da yanında çocuğuyla ve arkadaşlarıyla hırsızlığa çıkan bir kadın, hemcinsinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansırken şüpheli yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde," Çocuğumu gezdirmek için çıktım, arkadaşım çaldı" diyerek kendisini savundu.

Alınan bilgiye göre, olay 19 Ekim günü Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Figen B., 19 Ekim günü Reşabey Mahallesi'nden hemcinsi olan Perihan D.'nin motosikleti yanındaki arkadaşlarıyla birlikte çalarak kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, Figen B.'in kimliği tespit etti. Ardından Figen B.'nin Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde ara sokaklarda yakaladı. 12 farklı suçtan kaydı bulunan Figen B. (25), 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte yanında bulunan arkadaşlarıyla sokaklara çıkıp motosiklet hırsızlığı yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan Figen B. emniyetteki ifadesinde," Arkadaşım çaldı, çocuğumu gezdirmek için çıktım, ben çalmadım ama çalıntı olduğunu biliyordum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Figen B., kocası cezaevinde olduğu için çocuğuna bakmakla yükümlülüğünden dolayı adli kontrolle serbest bırakıldı.

"Farklı tarihlerde toplam 250 bin TL değerinde motosiklet çalan hırsız tutuklandı"

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı başka bir çalışmasında ise 15-21 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde Seyhan ilçesine bağlı Bey, Mıdık ile Kurtuluş Mahallelerinden motosiklet çalan Mert Ü. (23)'ün peşine düştü. Ekipler yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan 15 kaydı bulunan azılı hırsız Mert Ü'yü Bey Mahallesindeki evinde yakaladı.

Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinde," Güvenlik kamerasındakiler bana benziyor ama ben değilim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.