Çocuğunun mezuniyetine giderken boşanma aşamasındaki eşi tarafından darp edildi

Arnavutköy'de çocuğunun mezuniyet törenine giden kadın, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında darp edildi. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.

Olay, Arnavutköy 30 Ağustos Caddesi'nde, Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu'na yakın bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre, N.V. isimli kadın, çocuğunun mezuniyet töreni için bölgeye geldiği sırada, boşanma aşamasında olduğu eşi M.V. ile karşılaştı. M.V. sokakta bir anda N.V.'ye saldırarak darp etti. Yaşanan saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.V.'nin hızla kadının üzerine yürüyerek darp ettiği anlar yer aldı. Saldırıya uğrayan kadın, olay sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu ve darp raporu aldı. Polis ekipleri saldırgan hakkında yasal işlem başlattı. - İSTANBUL