Çocuğunun mezuniyetine giderken boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında böyle darp edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çocuğunun mezuniyetine giderken boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında böyle darp edildi
Haber Videosu

Çocuğunun mezuniyetine giderken boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında böyle darp edildi Arnavutköy'de çocuğunun mezuniyet törenine giden kadın kadın, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında darp edildi.

Çocuğunun mezuniyetine giderken boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında böyle darp edildi

İSTANBUL - Arnavutköy'de çocuğunun mezuniyet törenine giden kadın kadın, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında darp edildi. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.

Olay, Arnavutköy 30 Ağustos Caddesi üzerinde, Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu'na yakın bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre, N.V. isimli kadın çocuğunun mezuniyet töreni için bölgeye geldiği sırada, boşanma aşamasında olduğu eşi M.V. ile karşılaştı. M.V. sokakta bir anda N.V.'ye saldırarak darp etti. Yaşanan saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.V.'nin hızla kadının üzerine yürüyerek darp ettiği anlar yer aldı. Saldırıya uğrayan kadın olay sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu ve darp raporu aldı. Polis ekipleri saldırgan hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
ABD ve Almanya'dan İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım

İki ülkeden İsrail'e destek! 14 uçak dolusu yardım gönderdiler
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump beklenen açıklamayı yaptı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı

Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.