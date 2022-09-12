Çocuğunun kaybolan işitme cihazını her yerde arıyor

GAZİANTEP Gaziantep'te 4,5 yaşındaki Lorin'in duymasını sağlayan işitme cihazı Üniversite Bulvarında düştü. Kızının cihazını bulan şahsa seslenen anne Cansu Şimşek Yüksel, bulanın cihazı geri verilmesini istedi.

Gaziantep'te Üniversite Bulvarında aracına binerken 4,5 yaşındaki kızı Lorin'in duymasını sağlayan cihazı düştü. Eve gelince bir kulağında cihazının olmadığını fark eden anne tekrar arabaya bindiği yere gelerek cihazı aramaya başladı. Cihazı bulamayan anne çevredeki bir güvenlik kamerasında cihazı bir şahsın bulduğunu gördü. Şahsa seslenen anne, kızının duymasını sağlayan cihazı bulanın hiçbir işine yaramayacağını ancak kızının duymasını sağladığını Allah rızası için cihazın geri verilmesini istedi. Görüntülerde yerde bulunan cihazı bir şahsın bulduğunu inceledikten sonra, oradan uzaklaştığı görülüyor.

"Getiren kişiyi ödüllendireceğim"

Cihazı getiren kişiyi ödüllendireceğini belirten Cansu Şimşek Yüksel, "Kızımın işitme engelli, dün saat 16.00 civarında kızımın implandını düşürdük. Güvenlik kamera kayıtlarında bir şahsın bulduğunu gördük. Şahsın bize getirmesini rica ediyoruz. Bu cihazı bulan kişini hiçbir işine yaramaz. Başka birinde de kullanılamaz ne alınır nede satılır. Ama kızımın duyması onunla alakalı. Nasıl ki sizin bir gözünüz olmazsa göremezseniz o da cihazı olmazsa duyamaz. Bulan kişiden rica ediyorum lütfen getirsin şikayetçi olmayacağım ödüllendireceğim" diye konuştu.