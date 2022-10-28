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Çocuğunun gözleri önünde eşini darp eden şahıs serbest bırakıldı

3. Sayfa Haberleri

Çocuğunun gözleri önünde eşini darp eden şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli'de kafede tartıştığı eşini çocuğunun gözleri önünde darp eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de kafede tartıştığı eşini çocuğunun gözleri önünde darp eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeye gelen evli çift arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen şahıs eşine tokat attı. Kadının da eşine tokat atmasıyla daha da sinirlenen şahıs, karısını darp etti, çocuğunun da kolundan tutarak kafeden ayrıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşini darp eden şahsın T.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan T.A., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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