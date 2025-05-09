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Çocuğunu Darp Eden Baba 19 Yıl Ceza Aldı

Çocuğunu Darp Eden Baba 19 Yıl Ceza Aldı
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Gaziantep'te 2 yaşındaki çocuğunu öldüresiye darp eden baba, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemedeki 'şaka yapıyordum' savunması ise büyük tepki topladı.

Çocuğunu öldüresiye darp edip 'şaka' savunması yapan babaya 19 yıl ceza

Gaziantep'te çocuğunu öldüresiye döven babaya 19 yıl ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 2 yaşındaki çocuğunu öldüresiye darp eden ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıyan babaya kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis cezası verildi. Üst sınırdan ceza verilen cani babanın mahkemedeki savunmasında 'şaka yapıyordum' demesi ise şoke etti.

Gaziantep'te 6 Nisan 2025 tarihinde yabancı uyruklu Yusuf El Taha, çocuğuna cani şekilde şiddet uygulamıştı. Olay sonrası tutuklanan cani baba, hazırlanan iddianamenin ardından Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Darp zanlısı baba, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmaya, zanlı avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Yusuf El Taha'nın 'olay sırasında şaka yapıyordum' sözleri ise salondaki herkesi şoke etti. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, acımasız babaya kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ve üst sınırdan 19 yıl hapis cezası verdi.

Olayın geçmişi

Olay, 6 Nisan 2025 tarihinde Gaziantep'te meydana geldi. Çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan cani baba, infiale neden olan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yakalanarak tutuklandı. Şiddete maruz kalan çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - 3.Sayfa
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