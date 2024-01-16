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Çocuğun yanmaya başlayan tenekeye tekme atması sonucu arkadaşı yandı

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Adana'da bir çocuğun yanmaya başlayan tenekeye tekme atması sonucu arkadaşı yandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da bir çocuğun yanan tenekeye tekme atması sonucu arkadaşı yandı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir tamircide meydana geldi. Teneke kutu içerisinde ateş yakan çocuklardan biri ateş topuna dönen tenekeye tekme attı. Tekme attığı teneke arkadaşının üzerine doğru fırlarken, tenekeden çıkan alevler çocuğun kıyafetini tutuşturdu. Yanmaya başlayan çocuk panikle koşarak uzaklaştı.

O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Adana Yüregir Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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