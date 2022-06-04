Çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkarttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkarttı

Kırıkkale'de 13 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan metal somun, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kırıkkale'de 13 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan metal somun, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kırıkkale'de 13 yaşındaki İ.Y. parmağına taktığı metal somunu bir daha çıkartamadı. Bir süre parmağındaki somunu çıkartmak için uğraşan çocuk, durumu yakınlarına bildirmesi üzerine Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun parmağındaki somunu sağlık görevlileri de çıkartamayınca itfaiye ekiplerinden destek istendi. Acil servise gelen ekipleri, çocuğun parmağındaki metal somun keserek çıkarttı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title