Çocuğun el frenini indirdiği otomobil başka bir araca çarptı

Elazığ'da bir çocuğun el frenini indirdiği otomobil, hareket ederek başka bir araca çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda çocuk, araçtan inip koşarak uzaklaştı.