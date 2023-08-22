Çocuğun el frenini indirdiği otomobil başka bir araca çarptı
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Elazığ'da bir çocuğun el frenini indirdiği otomobil, hareket ederek başka bir araca çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda çocuk, araçtan inip koşarak uzaklaştı.
ELAZIĞ'da çocuğun binip el frenini indirdiği otomobil, hareket edip başka bir otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası çocuğun otomobilden inip, koşarak uzaklaştığı görüldü.
Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Sokak'ta dün, ismi öğrenilemeyen 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, kapısı kilitli olmayan park halindeki otomobile girdi. Çocuk bir süre sonra el frenini indirince araç hareket edip, öndeki otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin aracın yanına geldiğini gören çocuk, inip koşarak bölgeden uzaklaştı. Araçlarda küçük çapta maddi hasar meydana geldi. (DHA)