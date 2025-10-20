Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K. yakalandı.
H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa