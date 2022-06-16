'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan şüpheli yakalandı - Haberler

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'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan şüpheli yakalandı

Kocaeli'de "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.Ç.'nin (21) İzmit ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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