'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan şüpheli yakalandı Kocaeli'de "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kocaeli'de "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.Ç.'nin (21) İzmit ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklandı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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