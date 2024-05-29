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Elazığ'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Çocuk Şans Eseri Yara Almadan Kurtuldu

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Elazığ'da çocuğunu elektrikli bisikletinin önüne bindiren bir şahıs, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk araç ile babasının arasında sıkıştı. Şans eseri çocuk yara almadan kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıs, ağlayan ve korkan çocuğu sakinleştirmeye çalıştıktan sonra çocuğu yine bisikletin önüne bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

Elazığ'da çocuğunu elektrikli bisikletinin önüne bindiren bir şahıs, park halindeki otomobile çarptı. Araç ile babası arasında sıkışan çocuk şans eseri yara almadan kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sürsürü Mahallesi Şehit Mustafa Cebeloğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu elektrikli bisikletinin önüne bindiren şahıs, park halindeki 23 DB 099 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle önde oturan çocuk, araç ile babasının arasında sıkıştı. Çocuk şans eseri yara almadan kurtulurken otomobilde maddi hasar oluştu.

Şahıs ardından ağlayan ve korkan çocuğu bir süre kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı, ardından çocuğu yine bisikletin önüne bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Çocuk 3.Sayfa Haberler

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