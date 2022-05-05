Çocuğa cinsel istismar ve hırsızlık suçu bulunan cezaevi firarisi 1 yıl sonra yakalandı - Haberler

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Çocuğa cinsel istismar ve hırsızlık suçu bulunan cezaevi firarisi 1 yıl sonra yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çocuğa cinsel istismar ve hırsızlık suçu bulunan cezaevi firarisi 1 yıl sonra yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan geçen yıl Haziran ayında firar eden Onur K.

Çocuğa cinsel istismar ve hırsızlık suçu bulunan cezaevi firarisi 1 yıl sonra yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan geçen yıl Haziran ayında firar eden Onur K., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızılağaç Mahallesinde yakalandı. Cinsel istismar ve hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Onur K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.

Çocuğun cinsel istismarı ve Hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve geçen yıl Haziran ayında Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Onur K., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerince Kızılağaç Mahallesinde yakalandı.

Onur K., Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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