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Çocuğa Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

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Aksaray'da çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Çocuğa cinsel istismar suçundan aranan şahıs tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. isimi şahsın peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde detaylı araştırma yapan ekipler şahsın Aksaray merkezde saklandığı ikameti tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuğa Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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