Çocuğa çarpmamak için motosikletini devirdi: 1 yaralı - Haberler

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Çocuğa çarpmamak için motosikletini devirdi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çocuğa çarpmamak için motosikletini devirdi: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilerek sürüklenmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilerek sürüklenmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın, annesiyle birlikte fırından çıkıp yolun karşısına geçmekte olan çocuğun aniden hareketlenmesi ve motosiklet sürücüsünün bu durumu görerek fren yapması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Kaza Sorgun bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antbirlik istikametinden gelip çevreyolu istikametine gitmekte olan Hüseyin Yılmaz'ın kullandığı 07 ATC 396 plakalı motosiklet, Halk Ekmek önünde devrilip sürüklendi.

Devrilen motosiklet ile birlikte yolda sürüklenen motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı. Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

İşyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın, fırından ekmek aldıktan sonra annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen çocuğun, yol kenarındaki otomobilden dolayı yolu görmeyerek aniden yola çıkmaya kalkması, bunu gören motosiklet sürücüsünün de fren yapıp devrilmesi sonucu meydana geldiği bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halk Ekmek, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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