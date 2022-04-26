'Eğlence olsun' diye köpekleri böyle dövüştürdüler

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde çoban köpeklerine eziyet eden ve onları dövüştüren şahıs, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşınca jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya ortamında paylaşılan köpek dövüştürme görüntüleri üzerine çalışma başlatan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, köpekleri dövüştüren H.D. isimli şahsı tespit etti. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ve Sürmene İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şüpheli H.D. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Şahıs hakkında hayvanlara eziyet etmekten adli ve idari işlemler yapılırken, olayla ilgili inceme sürüyor.