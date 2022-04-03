Çoban köpeğini tabancayla vurdular

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla vurularak telef edildi.

Dulkadiroğlu ilçesi Kozludere köyü Alıcıklı Kümeevler mevkiinde otlamakta olan koyun ve keçilerin başındaki çoban köpeği tabanca ile vuruldu. Köpeğin sahibi Ejder Kahveci, "2 yaşındaki çoban köpeğimiz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vuruldu. 1 Nisan Cuma günü eve gelmeyen köpeğimizin dün sabah yolda cansız bedeni ile karşılaştım. Sürülerimizin başında bekleyip kimseye zararı olmayan bir köpeğimizdi. Kimler ne istedi bilemiyoruz. O benim yoldaşımdı. Köpeği öldürenlerin bulunmasını istiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ