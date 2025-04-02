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Çoban ile eşeğinin hazin sonu! İkisi de artık hayatta değil

Çoban ile eşeğinin hazin sonu! İkisi de artık hayatta değil
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde eşeği ile birlikte sulama kanalına düşen çoban 37 yaşındaki Abdulkadir Gizli boğuldu. Olayda, eşeğin de öldüğü belirlenirken soruşturma başlatıldığı öğrenildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde eşeği ile birlikte sulama kanalına düşen çoban Abdulkadir Gizli (37) boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Sergen Mahallesi'nde meydana geldi. Merada koyun otlatan Abdulkadir Gizli, bilinmeyen nedenle üzerinde bulunduğu eşekle birlikte yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan çoban gözden kaybolurken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen arama-kurtarma ekipleri, Gizli'nin cansız bedenine ulaştı. Cansız beden otopsi için morga kaldırıldı. Eşeğin de öldüğü belirlenirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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