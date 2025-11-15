Claudia Fırtınası Portekiz'de Can Aldı

Portekiz'de etkisini sürdüren Claudia Fırtınası nedeniyle ülkenin güneyindeki Algarve bölgesinde bulunan Albufeira'da 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Portekiz'de beraberinde getirdiği şiddetli yağışlardan kaynaklanan sel sonucu Perşembe günü 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Claudia Fırtınası, bölgede etkisini sürdürmeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları, Portekiz'in güneyindeki Algarve bölgesinde bulunan sahil yerleşim yeri Albufeira'da hortum faciası yaşanmasına neden oldu. Bölgeyi etkisi altına alan şiddetli rüzgarlar yerel saat ile 11.00'dan 15.00'a kadar bölge halkına zor anlar yaşattı. Fırtına sırasında karavanların bulunduğu bir kamp alanında 85 yaşındaki İngiltere vatandaşı bir kadın hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yetkililer ayrıca, kamp alanının yakınındaki bir otelde de 23 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, hayatını kaybeden kadın için taziye mesajı yayımlarken, yaralananlar için de geçmiş olsun dileklerini aktardı.

Portekiz ve komşu ülkesi İspanya'nın bazı bölgeleri geçtiğimiz günlerde Claudia Fırtınası'ndan olumsuz etkilenmiş, Portekiz'in başkenti Lizbon yakınındaki Fernao Ferro bölgesinde yaşlı bir çift şiddetli yağışların neden olduğu sel sonucu evlerinde ölü bulunmuştu. Son gelişmeyle birlikte Claudia Fırtınası'nın Portekiz'deki bilançosu 3 ölüye yükselmiş oldu.

Fırtına İngiltere'yi de vurdu

Claudia Fırtınası Batı Avrupa kıyılarında etkisini sürdürmeye devam ederken şiddetli rüzgarlar İngiltere'ye de ulaştı. Galler'deki yetkililer günün erken saatlerinde Monnow Nehri'nin taşması nedeniyle çeşitli bölgelerde şiddetli su baskınlarına karşı tahliye çalışmaları yürüttü. İngiltere Çevre Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Monmouth kentini ve çevre bölgelerini vuran selde 20 mülkün afetten etkilendiği belirtildi. Ülke genelinde 9'u Galler'de olmak üzere 49 bölge için sel uyarısı yapıldı.

Yetkililerden yapılan başka bir açıklamada, hava şartlarının daha sakinleştiği ancak acil durum ekiplerinin herhangi bir tehlike durumuna karşı teyakkuzda kaldığı belirtildi. - LİZBON