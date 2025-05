Cizre-Nusaybin Karayolunda Trafik Kazası: 6 Yaralı

Cizre-Nusaybin karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Cizre'ye bağlı Katran köyü mevkiinde meydana geldi. Cizre-Nusaybin karayolunda seyir halinde olan S.T. idaresindeki 01 RD 608 plakalı hafif ticari araç, İ.Ç. idaresindeki 06 HE 058 plakalı özel otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada araç sürücüleri S.T. ve İ.Ç. ile birlikte N.D., R.Y., B.Ç. ve B.E. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulans ile Cizre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK