Cizre'deki Yangın Evde Maddi Hasara Yol Açtı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, bilinmeyen bir sebeple çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.00 sularında Fatih Mahallesi Botaş Bulvarı'ndaki Cevher Tetik'e dairede henüz bilinmeyen nedenden çıktı. Yangını erken fark eden aile bireyleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeni ile evde maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
