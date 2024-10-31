Üye Girişi
Haberler

Cizre'de Trafik Kazası: Fren Ustası Yakup Kolanç Hayatını Kaybetti

Cizre'de Trafik Kazası: Fren Ustası Yakup Kolanç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir hafriyat kamyonunun motosiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden fren ustası Yakup Kolanç'ın cenazesi, kılınan namazın ardından uçakla Ankara'ya gönderildi. 20 yıldır sanayide hizmet veren Kolanç, meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafriyat kamyonunun motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden fren ustası Yakup Kolanç'ın cenazesi uçakla Ankara'ya gönderildi.

Cizre'de fren ustası olarak 20 yıldan bu yana hizmet veren Ankara Polatlı nüfusuna kayıtlı Yakup Kolanç, dün öğle saatlerinde motosikleti ile Küçük Sanayi Sitesi bitişiğinde bulunan iş yerine gitmek isterken sanayi kavşağında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu feci bir şekilde hayatını kaybetti.

Kolanç'ın cenazesi bugün Küçük Sanayi Sitesindeki Camide kılınan cenaze namazının ardından sanayi esnafı tarafından uçakla Ankara'ya gönderildi. Meslektaşlarına karşı son görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Halil Geleri, "Yakup usta yaklaşık 20 yıldan beri sanayide fren ustası olarak halka hizmet ediyordu. Ölümü ailesini olduğu kadar biz sanayi esnafına da büyük bir üzüntü yaşattı. Kendisi çevresinde sevilip, sayılan bir kişiydi. Bugün de sanayi esnafı olarak ona karşı son vazifemizi yerine getirdik ve kendisini son yolculuğuna uğurladık. Rabbim mekanını cennet eylesin ve ailesine sabır versin" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında kuru yük gemisinde yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

Marmara Denizi'nde gemi yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

 Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

CHP'li vekillerin bulunduğu otobüs polis barikatına takıldı

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat
Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor

Mansur Yavaş, Esenyurt'a gitmiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedef Adası kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü mü? Yangında son durum nedir? MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masterchef 31 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Pelin Yoru kimdir? Pelin Yoru kaç yaşında, nereli? Pelin Yoru neden öldü? Ahmet Özer'in gözaltına alınma anı (VİDEO İZLE) VİZESİZ ÜLKELER: Türkiye'den hangi ülkeye vizesiz gidilir? Vizesiz ülkeler 2024 nelerdir? Gülüç Belde Belediye Başkanı kim? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı, suçu ne? Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim? EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.