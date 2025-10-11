Cizre'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre'ye Bağlı Bozalan köyü, Bozalan Jandarma karakolu önünde yaşandı. H.T. yönetimindeki 49 AAD 979 plakalı kamyonet karşı yönden gelen İ.A yönetimindeki 80 GZ 800 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan kazada kamyonette bulunan sürücü H.T, M.T, R.D,H.D, G.N ile otomobilde bulunan İ.A, C.A ve 4 yaşındaki M.A yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbar bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK