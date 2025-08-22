Cizre'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarına savruldu. Kazada 3 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve hayati tehlikeleri olmadığı belirtildi.
Cizre-İdil karayolunda S.A. idaresindeki 34 KJA 377 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü ile F. A. ve S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa