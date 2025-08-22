Cizre'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin yol kenarına savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Cizre-İdil karayolunda S.A. idaresindeki 34 KJA 377 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü ile F. A. ve S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK