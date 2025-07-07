Cizre'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre-Silopi Uluslararası Karayolu Güzeller rampasında meydana geldi. Habur Sınır Kapısı istikametinden Cizre'ye gelmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ANH 236 plakalı tır, 56 AAL 599 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada tır şarampole yuvarlanırken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK