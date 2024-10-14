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Cizre'de Tır ve Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Cizre'de Tır ve Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre-Silopi karayolunun 10. kilometresinde İnci köyü mevkiinde meydana geldi. Cizre istikametinden Silopi istikametine giden 33 CYC 94 plakalı tır, önündeki aracı sollamak isterken karşı yönden gelen 73 AAN 741 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uluslararası karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ve trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından araçların çekilmesi ile yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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