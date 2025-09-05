Haberler

Cizre'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde virajı alamayan bir tır devrildi, sürücü yaralandı. Kaza, Cizre-Silopi karayolunda meydana geldi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde virajı alamayan tır yolda devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Cizre- Silopi karayolu Cizre Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Mardin'in Nusaybin ilçesi istikametinden Habur Sınır Kapısına doğru seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ACE 125 plakalı tır, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi kavşağında virajı alamayarak devrildi. Devrilen araç sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşlarca araçtan çıkarıldıktan yaralı olay yerine sevk edilen ambulans ile Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

