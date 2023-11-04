Cizre'de taşlı sopalı kavga: 3 kişi yaralandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı. Kavga, alacak verecek meselesi yüzünden çıktı. Yaralıların yakınları hastanede de kavgayı sürdürdü.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.
Şah Mahallesi Sanayi Caddesi'nde 2 aile arasında başlayan sözlü tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavganın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada, yaralanan 3 kişi Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların yakınları karşılaştıkları hastanede de kavgayı sürdürdü. Polis ve hastane çalışanları tarafları güçlükle ayırdı.
Buradaki kavgada, hastanenin bazı malzemelerinde hasar oluştu.