Cizre'de silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde iftar yemeği için gittiği evden evine dönen 49 yaşındaki A.B, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. A.B. olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar kaçtı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, şahsın cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK