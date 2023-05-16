Cizre'de seyir halindeki tır alev alev yandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Cizre ilçesinde seyir halindeki tırda elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. Olay gece saat 02.30 sıralarında Cizre-Silopi Uluslararası Karayolu üzerinde bulunan Yakacık köyü mevkiinde meydana geldi. Silopi istikametinden Cizre'ye gelmekte olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 27 L 3866 plakalı tır Yakacık köyü mevkiinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı emniyet şeridine park ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Motor kısmı yanan tır, kısa sürede alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Polis ve jandarma ekipleri muhtemel bir kazaya karşı yoğun güvenlik önlemi alırken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK