Cizre'de motosiklet hırsızları yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evin önünde park halindeki motosikleti çalmak isteyen 2 şüpheli, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 şüpheli, bir evin önünde park halindeki motosikleti çalmak isterken devriye gezen polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Cizre ilçesinde 25 Ekim'de saat 01.00 sularında H.İ.A. ve C.Ö. bir vatandaşa ait motosikleti çalmak istedi. Şüpheliler, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Şüpheliler kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kısa süren kovalamacanın ardından hırsızlık şüphelileri polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK