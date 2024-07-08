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Cizre'de kaza: Çoban hayatını kaybetti, hayvanlar telef oldu

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çoban hayatını kaybetti, hayvanlar telef oldu. Kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve çoban ağır yaralandı. Ancak hastaneye kaldırılan çoban hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada çoban hayatını kaybetti, hayvanlar telef oldu.

Alınan bilgilere göre, Cizre çevre yolunda dün gece saatlerinde 73 FE 879 plakalı otomobil ile 80 ABG 236 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Sürüsüyle yolun karşısına geçmeye çalışan Kadri Demir (48), araçların çarpması sonucu ağır yaralandı, hayvanları telef oldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Demir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Cizre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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