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Cizre'de kaybolan genç için Dicle Nehri'nde arama çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için Dicle Nehri'nde yapılan arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor. Cep telefonunun nehir kenarında bulunması üzerine başlatılan aramalara polis, dalgıç ve su altı arama kurtarma ekipleri katılıyor.