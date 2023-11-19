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Cizre'de kaybolan genç için Dicle Nehri'nde arama çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için Dicle Nehri'nde yapılan arama çalışmaları sürüyor. Demiralp'in cep telefonunun nehir kenarında bulunması üzerine başlatılan çalışmalara su altı arama kurtarma ekipleri de katılıyor.