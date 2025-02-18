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Cizre'de Kamyonet Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Cizre'de Kamyonet Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İlçenin Güçlükonak yolu mevkisinde 06 DFZ 302 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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