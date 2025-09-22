Cizre'de Kafası Pencere Korkuluğuna Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi'nde bulunan evlerinin balkonunda dışarıya bakmaya çalışan ve ismi öğrenilemeyen 10 yaşındaki çocuğun kafası, pencerenin demir korkuluklarına sıkıştı. Çocuklarının kafasının sıkıştığını gören aile bireyleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri çocuğu önce sakinleştirdi daha sonra sıkıştığı yerden kurtardı. - ŞIRNAK