Haberler

Cizre'de Kafası Pencere Korkuluğuna Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Cizre'de Kafası Pencere Korkuluğuna Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, evlerinin balkonundan dışarı bakmaya çalışan 10 yaşındaki bir çocuğun kafası, pencerenin demir korkuluğuna sıkıştı. İtfaiye ekipleri, çocuğu kurtarmak için olay yerine çağrıldı ve başarılı bir şekilde kurtarma işlemi gerçekleştirdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi'nde bulunan evlerinin balkonunda dışarıya bakmaya çalışan ve ismi öğrenilemeyen 10 yaşındaki çocuğun kafası, pencerenin demir korkuluklarına sıkıştı. Çocuklarının kafasının sıkıştığını gören aile bireyleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri çocuğu önce sakinleştirdi daha sonra sıkıştığı yerden kurtardı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye güzeli İdil Bilgen, ABD'de cerrahi asistanlık eğitimine başladı

Bingöl'e atanan Türkiye güzeli kariyerinde yeni bir yol seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şahan Gökbakar'dan Hasancan Kaya'ya olay cevap

Hasancan'ın programda kullandığı söz Şahan'ı kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.