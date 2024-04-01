Cizre'de izinsiz gösteriye müdahalede zırhlı araç devrildi, 5 polis yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde izinsiz gösteriye müdahale eden polis zırhlı aracının devrilmesi sonucu 5 polis memuru hafif yaralandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının açıklanmasının ardından dün akşam Cudi ve Sur mahallelerinde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba, polis uyarıların ardından müdahalede bulundu. Sur Mahallesi'ndeki olaylara müdahale eden polisin zırhlı aracının devrilmesi sonucu 5 polis memuru hafif yaralandı. Cizre Devlet Hastanesine sevk edilen polisler tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. - ŞIRNAK