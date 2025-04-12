Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Bir suç örgütü lideri için daha yolun sonu
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Antalya'dan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası

Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası

Cizre'de İntihar İhbari Asılsız Ç çıktı

Cizre'de İntihar İhbari Asılsız Ç çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre İlçesinde bir şahsın intihar edeceği yönündeki ihbar asılsız çıktı. Olay yerine giden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Şırnak'ın Cizre İlçesinde bir şahsın intihar edeceği yönündeki ihbar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan kontrollerde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Olay, Şah Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartman damına çıkıp tekbir getiren M.B isimli vatandaşı gören mahalli intihar edeceğini düşünüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptığı kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İhbarın asılsız çıkması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. - ŞIRNAK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.