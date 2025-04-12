Cizre'de İntihar İhbari Asılsız Ç çıktı

Şırnak'ın Cizre İlçesinde bir şahsın intihar edeceği yönündeki ihbar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan kontrollerde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Olay, Şah Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartman damına çıkıp tekbir getiren M.B isimli vatandaşı gören mahalli intihar edeceğini düşünüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptığı kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İhbarın asılsız çıkması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. - ŞIRNAK