Cizre'de Ham Madde Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Cizre'de Ham Madde Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde ham madde yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Cizre'de ham madde yüklü tır devrildi: 1 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde ham madde yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Metin Ö. yönetimindeki 73 AAS 564 plakalı ham madde yüklü tır, Cizre Devlet Hastanesi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİDİN YEL - 3.Sayfa
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