Şırnak'ta freni boşalan vinç 6 araca çarptı: 7 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan bir vinç, seyir halindeki 6 araca çarparak büyük bir kazaya neden oldu. Olayda 7 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan vincin seyir halindeki 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi Özalan TOKİ konutları mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 PN 499 plakalı vinç, freni boşalması sonucu seyir halindeki 06 ELP 453, 34 ZK 4168, 47 ACR 456, 73 AAS 175, 35 JBF 77 ve 33 BCL 036 plakalı araçlara çarptı. Araçları hurdaya çeviren vinç, yaklaşık 300 metre sonra refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Cizre-Silopi ile Cizre- Şırnak kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
