Cizre'de Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışması

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Güvenli Yaşam Projesi kapsamında, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık hakkında bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Polis, vatandaşları suçlardan ve suçlulardan korunabilmeleri için almaları gereken güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirdi. - ŞIRNAK