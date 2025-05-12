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Cizre'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Cizre'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta mahallede başlayan kavga caddeye taştı: 2 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında mahallede başlayıp caddeye taşan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nur Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında mahallede başlayan tartışma, caddeye taşarak yumruklu, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kalabalık biber gazıyla dağıtıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİDİN YEL - 3.Sayfa
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