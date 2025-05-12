Cizre'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında mahallede başlayıp caddeye taşan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nur Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında mahallede başlayan tartışma, caddeye taşarak yumruklu, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, kalabalık biber gazıyla dağıtıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - ŞIRNAK