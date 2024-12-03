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Cizre'de Akrabalar Arasında Kavga: Bir Yaralı

Cizre'de Akrabalar Arasında Kavga: Bir Yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi boğazından yaralandı. Olay yerine intikal eden polis, tarafları dağılmaları konusunda uyardı, fakat kargaşa devam etti. Biber gazı kullanılarak müdahale edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgada 1 kişi boğazından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi'nde akrabalar arasında yaşanan tartışma sopa, bıçak ve taşlı kavgaya dönüştü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin dağılın uyarılarına rağmen taraflar kavga etmeye devam edince biber gazı kullandı. Kavgada boğazından yaralan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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