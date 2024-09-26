Cizre'de Aileler Arasında Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cizre ilçesinde sokakta iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi silahla yaralanırken, 1 kişi bıçakla, 1 kişi de atılan taşlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Cizre Devlet Hastanesine, 1'i de Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK