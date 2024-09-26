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Cizre'de Aileler Arasında Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Cizre'de Aileler Arasında Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastanelere sevk etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cizre ilçesinde sokakta iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi silahla yaralanırken, 1 kişi bıçakla, 1 kişi de atılan taşlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Cizre Devlet Hastanesine, 1'i de Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa Polis Kavga Cizre

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