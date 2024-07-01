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Cizre'de 5 Milyon TL Değerinde Elektronik Sigara Ele Geçirildi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan operasyonda piyasa değeri 5 milyon olan elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Asayiş ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda piyasa değeri 5 milyon olan elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda evde bulunan 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde Asayiş ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri tarafından değerlendirilen istihbaratta bir evde çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Asayiş ve İstihbarat Büro ekiplerinin koordineli bir şekilde yaptığı operasyonda piyasa değeri 5 milyon TL olan 5 bin 635 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda M.D. isimli şahıs hakkında yasal işlemlerin başlatılması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Olay ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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