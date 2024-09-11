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Çivril'de Yeni Mahkemeler Kuruldu

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Çivril'de yeni mahkemeler kurularak adalet hizmetlerine erişim kolaylaştırılmış ve yargılamaların hızlandırılması hedefleniyor.

Mahkemelerde ihtisaslaşmayı sağlamak, vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve yargılamaların makul sürede sonuçlanmasını sağlamak amacıyla Çivril'de yeni mahkemeler kuruldu. Bu kapsamda kurulan Çivril 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Çivril 3. Asliye Ceza Mahkemesi ile ilçede görülen dava ve duruşma süreçlerinin daha hızlı ilerlemesi hedefleniyor.

Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, yapılan düzenleme ile birlikte Çivril'de toplamda üç Asliye Ceza Mahkemesi ve üç Asliye Hukuk Mahkemesi olmak üzere altı mahkemenin hizmet vereceğini belirtti. Sünbül, "Yeni adli yıl ile birlikte hem Adliye Sarayımız hem de yeni mahkemelerimiz hizmete girdi. Çivril'de dört savcı ve yedi hakim görev yapacak ve savcılarımızın görev dağılımları ihtisaslaşmaya göre belirlendi. Bu şekilde, vatandaşlarımızın mahkeme sürecinde daha hızlı ve etkin bir şekilde sonuç almasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Çivril Adliyesi'nde yeni adli yıl ile birlikte vatandaşlara daha güvenli ve rahat bir ortamda adalet hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Cumhuriyet Başsavcısı Sünbül, "Göreve başlayan yeni savcı ve hakimlerimizle, kurulan yeni mahkemelerimiz sayesinde daha hızlı ve adil bir yargılama dönemi başlattık. Amacımız, yargı sürecinde tarafların kendilerini güvende ve rahat hissettiği bir ortamda adaletin tecelli ettiğini bilmeleridir" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa Mahkeme Güncel Çivril Yargı Hukuk

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