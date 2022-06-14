Çıplak halde ölüme terk edildiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çıplak halde ölüme terk edildiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çıplak halde ölüme terk edildiler

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından üzerleri çıplak halde can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından üzerleri çıplak halde can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca yarı çıplak halde can salına bindirilip Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title