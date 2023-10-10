Çıplak fotoğraflarla şantaj yapan kadın erkek arkadaşını bıçakladı

Ankara'da ayrılmak isteyen erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile şantaj yaparak darbettiğini iddia eden kadın, erkek arkadaşını 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Savcı, kadına 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti.

ANKARA'da ayrılmak isteyince çıplak fotoğrafları ile şantaj yapıp, darbettiğini iddia ettiği erkek arkadaşı M.F.D.'yi (35) 9 yerinden bıçaklayıp, yaralayan tutuksuz sanık Alev D. (37) hakkında savcı mütalaasını açıklayarak, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 9 aya kadar hapis talep etti.

Alev D., geçen yıl aralık ayında erkek arkadaşı M.F.D.'den ayrılmak ve eşyalarını almak için Çankaya'daki evine gitti. M.F.D., kendisini aldattığını iddia ettiği Alev D.'yi darbedip, yatak odasından aldığı çakının sap kısmıyla başına vurdu. Alev D., arbede sırasında yere düşen çakıyı alıp, M.F.D.'yi yaraladı. Alev D., tartışma sırasında ablasına mesaj atıp, M.F.D.'nin kendisini rehin aldığını, bırakmadığını belirterek, polise haber vermesini istedi. Ablasının ihbarıyla eve gelen polis, Alev D.'yi gözaltına aldı. 9 yerinden bıçaklanarak yaralanan M.F.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen Alev D., nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alev D. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, Alev D.'nin arbede sırasında cep telefonu ile aldığı 1,5 dakikalık ses kaydı da delil olarak yer aldı. Ses kaydında M.F.D.'nin küfür ve hakarette bulunduğu ve birkaç kez vurma sesi geldiği belirtildi. Mahkeme heyeti, M.F.D.'nin şikayetçi olmaması, tutuklukta geçirdiği süre, tanık beyanları ve delil durumunu dikkate alarak, Alev D.'nin tahliyesine karar verdi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Bugün görülen davanın 2'nci duruşmasına tutuksuz sanık Alev D. ve avukatı katılırken müşteki M.F.D. katılmadı. Mahkeme başkanı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Soruşturma Bürosu ile yapılan görüşmede, M.F.D. hakkında Alev D.'ye yönelik 'şantaj' suçundan 3 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl, 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl ve 'tehdit' suçundan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 11 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 61'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başka bir dava açıldığını bildirdi. Mütalaasını açıklayan savcı, Alev D.'nin, M.F.D.'nin hakaret içerikli söylemleri ve yine başka dosyaya yansıyan yargılamadaki basit yaralama, şantaj, tehdit içerikli söylemleri sonucu kapılmış olduğu hiddet ve şiddet eleminin etkisi altında meşru müdafaa sınırlarında kalmayacak şekilde eline geçirdiği çakı bıçağıyla mağduru 9 kez bıçakla vurarak hayati tehlike geçirecek şekilde öldürmek kastıyla hareket ettiği; ancak kastettiği eylemi gerçekleştiremediği belirtildi. Savcı, eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirttiği sanık Alev D'ye 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan haksız tahrik indirimi ile 11 yıl 9 aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Sanık Alev D., beraatını talep ederken, avukatı müvekkilinin olayın ardından polis çağırdığını, ve öldürme kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü. Duruşma ertelendi.