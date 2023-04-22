Cipin çocuğun üzerinden geçtiği kaza kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada Cip, koşarak yola aniden fırlayan çocuğun üzerinden geçti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Kurtuluş sokak üzerinde meydana geldi.

Kurtuluş sokakta seyir halinde olan sürücü Münür A.yönetimindeki 16 PL 660 plakalı cip, arkadaşıyla Yaşam sokaktan koşarak Kurtuluş sokağa çıkan 8 yaşındaki Murat K.'ya çarpıp üzerinden geçti.

Kaza sonucu yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı çocuk tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.